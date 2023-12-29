В ГУР предупредили, что Кремль в ближайшее время сосредоточит свои ботофермы на разжигании розни, запугивании населения и дискредитации процесса мобилизации Однако даже московские аналитики разочарованно отмечают, что их цели пока не достигнуты.
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Россия не останавливается
Главное управление разведки сообщает, что приближенные к Кремлю аналитики подготовили высшему военно-политическому руководству России предложения для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.
Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий,
– отметили в разведке.
"Мозговые центры" Москвы печально отмечают, что протестов в Украине нет – и не будет. Однако россияне будут продолжать попытки взорвать единство – с помощью гибридных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий. Россияне будут акцентировать пропаганду на таких вопросах.
- дискредитация процесса мобилизации;
- содействие масштабному оттоку населения из Украины;
- инспирация расколов по региональному принципу
Например, кремлевские боты будут писать об "интересах бандеровцев", "вступлении Галиции в ЕС без сепаратистов" или "веселье в Киеве, несмотря на мобилизацию". Также кремлевские "аналитики" утверждали, что фанатов "русского мира" в Украине почти не осталось.
Также "эксперты" выдвигали предложения запустить мощную информационно-психологическую кампанию против высшего руководства Украины, используя тему "очередных президентских выборов". Они стремятся подорвать легитимность действующей власти.
Российская пропаганда
- В Госбюро расследований заявляют, что ФСБ готовит против украинского ведомства масштабную медийную атаку. Вероятно, к нему может быть причастен нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в работе на российские спецслужбы.
- Пропаганда глубоко запечатлела в головах "обычных" русских граждан. После самой масштабной атаки на Украину 29 декабря, во время которой враг выпустил более сотни воздушного вооружения россияне радовались прилетам и смертям украинцев. При этом они злорадствовали ударам по половому дому в Днепре.
- Также пропагандисты не оставляют басен о том, что украинцы планируют заражать россиян болезнями через перелетных птиц. Они вновь заявляют, что в приграничные регионы России готовят в полет птиц, зараженных птичьим гриппом.