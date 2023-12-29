На фоне ужасных обстрелов Украины утром 29 декабря западные союзники решили усилить помощь. В частности, в Украину поедут ракеты британского производства для нашей ПВО.

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Что передаст Великобритания

Великобритания быстро усиливает противовоздушную оборону Украины после смертоносных авиаударов Путина. Сотни зенитных ракет британского производства присылаем для того, чтобы у Украины было все необходимое для защиты от варварских бомбардировок Путина,

– говорится в сообщении.

К сожалению, всю пятницу 29 декабря появляются новые сообщения о погибших. Оккупанты били по многим украинским городам.

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Поддержка ПВО важна