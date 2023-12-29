На 16:05 в Украине в результате российских обстрелов уже 26 убитых и 126 раненых. Корреспонденты 24 Канала побывали на месте обстрелов в Одессе. Этот южный город стал мишенью для врага.

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Какие последствия обстрела Одессы под Новый год 29 декабря

На кадрах, сделанных корреспондентом 24 Канала Юлией Муриной, видны изуродованные постройки. Среди них и многоэтажки, и невысокие постройки, и исторические сооружения. Россияне ничего не жалеют.

Там, где были стены уютных квартир, теперь видно небо: результаты ракетных обстрелов Одессы / Фото 24 Канала

На эти фото больно смотреть, ведь понимаешь: на Новый год оккупанты забрали у людей дом. В новый год кто-то войдет без крыши над головой. Отчаяние и растерянность людей ощущаются практически физически. И это может постигнуть каждого – пока у Украины не будет достаточно систем ПВО. Таких страшных фото с обреченными людьми могут быть еще сотни – пока мир будет молчать из-за "глубокой озабоченности".

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Одесситы смотрят на то, что Россия сделала с любимым городом, а коммунальщики пытаются навести порядок после обстрелов / Фото 24 Канала

Мужественные спасатели продолжают разбирать завалы. Они бесстрашно стоят на развалинах исторического здания, хотя всегда есть риск повторного обвала или обстрела.

Россия стирает с лица земли историческую Одессу – ту, которую всегда называла "русским городом" / Фото 24 Канала

На фото видно, что машины, припаркованные возле сооружения, стали серые от пепла и земли. И это не кадры из голливудского фильма, где играют каскадеры, а ты ешь попкорн и восхищаешься спецэффектами. Это реальность каждого из нас, которая началась 24 февраля 2022 года.

Что говорят люди об обстреле Одессы 29 декабря 2023

Очевидица обстрела многоэтажки говорит: был сильный гул, затем два взрыва. А вот третий был настолько мощным, что дом встряхнуло. Тогда жители поняли: случилось страшное.

Женщина живет в соседнем доме от того, в который попали россияне. Она быстро одела детей и побежала с ними в паркинг.

Кадры из обстрелянной Одессы и свидетельства очевидцев: смотрите видео

Утром 24 Канал делал материал о результатах обстрелов Одессы 29 декабря 2023 года. Посмотреть его можно здесь.