Ночь против 29 декабря была неспокойной. Враг бил по нашему государству почти всем возможным оружием, запустив 110 целей. Хотя большинство из них сбила противовоздушная оборона, однако без разрушений и огня, к сожалению, не обошлось.
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Момент удара по многоэтажке в Одессе
Анонимные местные телеграм-каналы Одессы опубликовали видео, на котором виден момент удара российской цели по многоэтажному дому, к тому же большому ЖК.
Обстрел одесского жилищного комплекса: смотрите видео с телеграм-каналов
Помощь потерявшим жилье
В городском совете Одессы информируют, что в Хаджибейском районе работает оперативный штаб для жителей поврежденных домов по следующим адресам:
- улица Средняя, 24;
- улица Картамышевская, 14;
Кроме того, по адресу улица Зеленая, 44 сразу возле храма развернут районный оперативный штаб. Он будет работать в ближайшие дни с 9:00 до 16:00.
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Соответствующие службы на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей.
В то же время, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую райадминистрацию.
- Адрес: улица Генерала Петрова, 22;
- График работы: с 8:30 до 17:00;
- Телефоны: (048)-734-95-28, (048)-734-95-29.