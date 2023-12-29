Ночь против 29 декабря была неспокойной. Враг бил по нашему государству почти всем возможным оружием, запустив 110 целей. Хотя большинство из них сбила противовоздушная оборона, однако без разрушений и огня, к сожалению, не обошлось.

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Момент удара по многоэтажке в Одессе

Анонимные местные телеграм-каналы Одессы опубликовали видео, на котором виден момент удара российской цели по многоэтажному дому, к тому же большому ЖК.

Обстрел одесского жилищного комплекса: смотрите видео с телеграм-каналов

Обратите внимание! По состоянию на 12:00, 29 декабря было известно о трех погибших в Одесской области. Об этом сообщал глава ОВА Олег Кипер. В то же время 22 человека были ранены, среди них двое детей – 6 и 8 лет – а также беременная женщина. В тяжелом состоянии и 26-летняя девушка. Врачи делают все возможное.

Помощь потерявшим жилье

В городском совете Одессы информируют, что в Хаджибейском районе работает оперативный штаб для жителей поврежденных домов по следующим адресам:

улица Средняя, 24;

улица Картамышевская, 14;

Кроме того, по адресу улица Зеленая, 44 сразу возле храма развернут районный оперативный штаб. Он будет работать в ближайшие дни с 9:00 до 16:00.

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Соответствующие службы на месте принимают заявления и консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей.

В то же время, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую райадминистрацию.