В частности, они призывают ускорить предоставление Украине помощи. 24 Канал собрал реакции мировых лидеров на масштабную атаку по украинским городам.

Реакция мировых лидеров

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что важно предоставлять Украине финансирование на фоне российских обстрелов.

Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году,

– заметила она.

Реакция Бриджит Бринк на атаку по Украине / Скриншот из сети Х

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также отреагировал на обстрелы оккупантов по Украине и отметил, что наше государство должно получить всю финансовую и военную помощь уже сейчас.

Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов. Еще раз – Украина должна получить всю военную и финансовую помощь СЕЙЧАС, это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты. Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время,

– подчеркнул он.

Эдгарс Ринкевичс поддержал Украину после атаки 29 декабря / Скриншот из сети Х

Премьер-министр Латвии Эвика Силиния заявила, что их государство продолжит упорно работать над тем, чтобы Украина получала всю необходимую поддержку.

Поддержка премьер-министра Латвии / Скриншот из сети Х

Мартин Харрис, посол Великобритании в Украине, отметил коварство действий российских оккупантов и отметил, что атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением.

Сегодня утром Россия совершила очередные коварные атаки по всей Украине. Есть сообщения об обстрелах роддома, жилых домов, торговых центров и железнодорожных станций — в этот праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением,

– отметил он.

Мартин Харрис о военном преступлении России / Скриншот по сети Х

Российскую атаку на мирные украинские города и ее гражданскую инфраструктуру осудили и в Министерстве иностранных дел Эстонии.

В сообщении дипломатического ведомства говорится, что Эстония категорически осуждает бесчеловечные нападения России на Украину, которые разрушили роддом, школы и дома людей. В дипучреждении отметили, что мир должен поддержать победу Украины и привлечь Москву к ответственности за преступления, совершенные в Украине.



Эстония осудила атаку России на украинские города / Скриншот из сети Х

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская также не обошла коварную атаку россиян на Украину. Она отметила, что "мои мысли с храбрым народом Украины после сегодняшнего утреннего массированного ракетного удара России по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам".

По ее словам, следует сделать все возможное, чтобы помочь нашему государству победить в этой войне и остановить российскую террористическую агрессию.

"Эти преступления не будут забыты", - написала она.



Светлана Тихановская отреагировала на обстрелы Украины / Скриншот из сети Х

Атака российских оккупантов на Украину 29 декабря: основные новости