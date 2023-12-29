В частности, они призывают ускорить предоставление Украине помощи. 24 Канал собрал реакции мировых лидеров на масштабную атаку по украинским городам.
Реакция мировых лидеров
Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что важно предоставлять Украине финансирование на фоне российских обстрелов.
Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году,
– заметила она.
Реакция Бриджит Бринк на атаку по Украине / Скриншот из сети Х
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также отреагировал на обстрелы оккупантов по Украине и отметил, что наше государство должно получить всю финансовую и военную помощь уже сейчас.
Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов. Еще раз – Украина должна получить всю военную и финансовую помощь СЕЙЧАС, это единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты. Полная солидарность с Украиной в это тяжелое время,
– подчеркнул он.
Эдгарс Ринкевичс поддержал Украину после атаки 29 декабря / Скриншот из сети Х
Премьер-министр Латвии Эвика Силиния заявила, что их государство продолжит упорно работать над тем, чтобы Украина получала всю необходимую поддержку.
Поддержка премьер-министра Латвии / Скриншот из сети Х
Мартин Харрис, посол Великобритании в Украине, отметил коварство действий российских оккупантов и отметил, что атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением.
Сегодня утром Россия совершила очередные коварные атаки по всей Украине. Есть сообщения об обстрелах роддома, жилых домов, торговых центров и железнодорожных станций — в этот праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением,
– отметил он.
Мартин Харрис о военном преступлении России / Скриншот по сети Х
Российскую атаку на мирные украинские города и ее гражданскую инфраструктуру осудили и в Министерстве иностранных дел Эстонии.
В сообщении дипломатического ведомства говорится, что Эстония категорически осуждает бесчеловечные нападения России на Украину, которые разрушили роддом, школы и дома людей. В дипучреждении отметили, что мир должен поддержать победу Украины и привлечь Москву к ответственности за преступления, совершенные в Украине.
Эстония осудила атаку России на украинские города / Скриншот из сети Х
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская также не обошла коварную атаку россиян на Украину. Она отметила, что "мои мысли с храбрым народом Украины после сегодняшнего утреннего массированного ракетного удара России по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам".
По ее словам, следует сделать все возможное, чтобы помочь нашему государству победить в этой войне и остановить российскую террористическую агрессию.
"Эти преступления не будут забыты", - написала она.
Светлана Тихановская отреагировала на обстрелы Украины / Скриншот из сети Х
Атака российских оккупантов на Украину 29 декабря: основные новости
- Российские захватчики ночью 29 декабря совершили массированную атаку на Украину. Противник начал обстрел из беспилотников типа "Шахед", а затем применили и ракеты.
- Юрий Игнат отметил , что оккупанти выпустил все, видимо, не было только "Калибров". Россияне атаковали "Кинжалами", баллистикой, С-300, крылатыми ракетами, "Шахедами", Х-22 или Х-32.
- Отмечается, что агрессор применил для массированного удара около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно, ракет Х-101, Х-555 традиционно.
- В общей сложности защитники украинского неба уничтожили 114 из 158 воздушных целей. Главнокомандующий ВСУ Залужный уточнил, что героям удалось ликвидировать: 27 "Шахедов"; 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.