Зокрема, вони закликати пришвидшити надання Україні допомоги. 24 Канал зібрав реакції світових лідерів на масштабну атаку по українських містах.

Реакція світових лідерів

Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк наголосила на тому, що важливо надавати Україні фінансування на тлі російських обстрілів.

Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році,

— зауважила вона.