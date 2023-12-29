Одна секція будівлі медзакладу повністю згоріла, усі вікна вибиті. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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Окупанти влучили у пологовий будинок

Під час ранкової атаки ворог поцілив у пологовий будинок у Дніпрі. За словами мера міста Бориса Філатова, оскільки ворожа ракета пройшла по дотичній, вдалося уникнути жертв серед пацієнтів і медперсоналу.

Звісно, я пів ночі не спав. Тепер вже можна говорити, але моє серце майже зупинилося, коли всоте задзвонив телефон і голос на тому кінці сказав: "Вони влучили ракетою у пологовий". Вони. Влучили. Ракетою. У пологовий. Потім голос перетелефонував: "Видихай. Ракета пройшла по дотичній. ДСНСники молодці – витягли швидко 4-х породіль",

– прокоментував черговий російський злочин Філатов.

У ЗМІ показали, який вигляд має медичний заклад після російської атаки.

Одна секція пологового вщент згоріла / Фото Суспільне

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