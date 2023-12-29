Одна секция здания медучреждения полностью сгорела, все окна выбиты. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Смотрите также Попадание в дома, учреждения здравоохранения, образования: все о массированной комбинированной атаке России

Оккупанты попали в роддом

Во время утренней атаки враг попал в роддом в Днепре. По словам мэра города Бориса Филатова, поскольку вражеская ракета прошла по касательной, удалось избежать жертв среди пациентов и медперсонала.

Конечно, я в полночь не спал. Теперь уже можно говорить, но мое сердце почти остановилось, когда в сотый раз зазвонил телефон и голос на том конце сказал: "Они попали ракетой в родильный". Они. Попали. Ракетой. В родильный. Затем голос перезвонил: "Выдыхай. Ракета прошла по касательной. ГСНСники молодцы – вытащили быстро 4-х рожениц",

– прокомментировал очередное российское преступление Филатов.

В СМИ показали, как выглядит медицинское учреждение после российской атаки.

Одна секция роддома дотла сгорела / Фото Суспільне

Куда еще оккупанты попали в Днепре