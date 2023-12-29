Росіяни вночі та зранку запускали по країні ракети різного типу, в тому числі й "Кинджали". Також окупанти застосовували дрони-камікадзе.

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Реакція МЗС України

Дмитро Кулеба повідомив, що звернення для скликання Радбезу ООН вже направили до Еквадору – країни, що наразі там головує.

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,

– зазначив міністр.

Варто зазначити! Під час масованої атаки Кулеба у бомбосховищі провів розмову з представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Україні вдалося домовитися про поставки додаткових систем ППО. Також Боррель запевнив, що Євросоюз намагається прискорити поставки обіцяних артилерійських снарядів.

Масована атака по Україні