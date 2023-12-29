Россияне ночью и утром запускали по стране ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". Также оккупанты применяли дроны-камикадзе.

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Реакция МИД Украины

Дмитрий Кулеба сообщил, что обращение для созыва Совбеза ООН уже направили в Эквадор – страну, которая там сейчас главенствует.

Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому Председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по поводу ракетной и дроновой атаки России, приведшей к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры,

– отметил министр.

Стоит отметить! Во время массированной атаки Кулеба в бомбоубежище провел разговор с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Украине удалось договориться о поставках дополнительных систем ПВО. Также Боррель заверил, что Евросоюз пытается ускорить поставки обещанных артиллерийских снарядов.

Массированная атака по Украине