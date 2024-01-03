Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський, зауваживши, що буде ціла кампанія цілеспрямованих ударів. Він додав, що у загарбників є потенціал робити так, аби кожен удар був якомога складнішим для ППО за попередні. Зазначимо, що окупанти били, зокрема, із бомбардувальників Ту-95МС та винищувачів МіГ-31К.

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"Росіяни ставлять на меті комплексно знищити нашу інфраструктуру. Тобто позбавити нас можливості виробляти зброю, позбавити енергетику можливості живити промисловість і заодно цивільний сегмент. Супутні втрати, що їхні ракети падають по нашій цивільній інфраструктурі", – сказав Киричевський.

Судячи з усього, у ворога навіть є певний коефіцієнт. Мовляв, для "успіху" операції певна кількість "Шахедів" чи ракет має впасти на житлову інфраструктуру.

Окупанти ставлять значно більше завдання, аніж просто знищити цивільну інфраструктуру. Вони хочуть знищити в принципі все, що допомагає українцям вести війну.

Загроза насправді значно ширша, ніж ми думаємо,

– наголосив експерт Defence Express.

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