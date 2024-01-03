Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Х (колишній твітер). Зазначають, що з 29 грудня Росія посилила інтенсивність ударів. І, найімовірніше, Москва використала значну частину запасів ракет повітряного базування.

До теми Окупанти застосували сьогодні ракету Х-101, виготовлену наприкінці 2023 року: що це означає

"Останні удари, швидше за все, були спрямовані по оборонній промисловості України. Це контрастує великими атаками минулої зими, які передусім були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України", – йдеться у зведенні.

Нова мета Кремля

Розвідники зазначили, що обстріли росіянами об'єктів енергетики на початку грудня свідчили про те, що Росія збирається відновити енергетичний терор. Та останні атаки свідчать про зміну тактики Москви.

Нові операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання Росією зброї дальньої дії. У Кремлі майже напевно визнають зростаючу важливість оборонно-промислового потенціалу, у контексті підготовки до тривалої війни,

– додають розвідники.

Масовані атаки по Україні: головне