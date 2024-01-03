Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что страна-агрессор накапливала определенный запас ракет из-за того, что он иссяк. Поэтому оккупантам нужно было фактически обеспечить изготовление оружия, доставку и подготовку к ударам.

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"Цель, конечно, была – это ракетный террор. Они от этого никуда не делись. Прежде всего, это откровенно террористические удары", – подчеркнул Мусиенко.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что "устраивает" россиян

Захватчики могут стрелять по промышленным или потенциальным объектам оборонно-промышленного комплекса. Однако это – не большинство целей для ударов противника.

В принципе их "устраивает" то, что ракеты просто летят фактически по гражданской застройке и влекут за собой разрушение, повреждение жилых домов. Прежде всего и для гражданского населения – это потери,

– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Такими ударами, по мнению Александра Мусиенко, оккупанты не могут достичь своих целей. Это показала практика двух атак врага – 29 декабря и 2 января.

"Прежде всего таким массированным террором попытаться дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в государстве на фоне определенных происходящих моментов", – сказал Мусиенко.

Речь, в частности, о панике среди украинцев относительно мобилизации и того, что ждет в будущем. Теперь Россия активно способствует переживаниям, в частности, насчёт того, хватит ли средств ПВО.

"Разговоры о внутриполитическом единстве, о том, что же будет, о том, что враг "сильный и наступает", о том, что где-то нет снарядов. На фоне этого получаете еще и обстрелы. Они же специально это делают. Поэтому это – еще и метод психологического террора", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Когда Россия снова может ударить

Враг накопил ракеты для нескольких ударов с такой интенсивностью, которая есть сейчас. Мусиенко убежден, что оккупанты в ближайшее время будут пытаться применить все эти ракеты. Страна-агрессор надеется, что она сможет прорвать кольцо эшелонированной ПВО вокруг Киева и достичь больших разрушений, убытков и т.д. Или распространить географию ударов.

"Потом опять-таки иссякнут подготовленные к этому раунду удары ракеты. Они пойдут их производить для того, чтобы через определенный период времени, пару месяцев, восстановить свою активность в этом плане", – предположил Александр Мусиенко.

Ракетные обстрелы россиян: анализ