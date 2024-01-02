Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, когда российские захватчики могут повторить масштабные обстрелы мирных городов Украины.
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Когда должна была состояться комбинированная атака
Согласно предположениям Свитана, у врага осталось ракет примерно на 8 подобных атак. Однако тогда оккупанты выйдут в ноль по основным видам ракет, поэтому вряд ли россияне будут доходить до этого.
Количество ракет достаточно для нескольких атак. Вопрос, когда может быть обстрел,
– отметил военный эксперт.
Вероятно, атаки, произошедшие 29 декабря и 2 января, сдвинулись во времени. Такое количество ракет россияне могли просчитывать по целям и маршрутам примерно месяц – полтора. По мнению Свитана, тандемная атака, возможно, должна была состояться 25 и 31 декабря.
Задача состояла в том, чтобы положить под елку некий положительный эффект от ударов по Украине и поздравить россиян горящим Киевом. Подготовка была длительная, это видно по количеству ракет,
– сказал военный эксперт.
Однако что-то у противника пошло не по плану и даты сдвинулись. Возможно, это связано с авиационной компонентой, поскольку носителями преимущественно были старые советские самолеты Ту-95. Их очень сложно одновременно приподнять.
Следующая подготовка к массированной атаке возможна на большой праздник для россиян, например 23 февраля.
"Если атака будет по старым маршрутам и разведанным целям, то для подготовки понадобится примерно неделя. Но если оккупанты захотят повторить тандемную атаку, то подготовка продлится минимум месяц", – добавил Свитан.
Массированная атака по Украине 2 января
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