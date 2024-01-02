Свидетелем атаки стал киевлянин Ян Доброносов. Около него на расстоянии 50 метров упала вражеская ракета. Фотокорреспондент отметил, что едва не получил ранения.
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"Как в ужасном сне"
Мужчина, узнав утром, что в Оболонском районе возникло задымление в результате атаки россиян, вызвал такси и поехал на место происшествия.
Доброносов остановил такси не совсем рядом с местом попадания. Когда вышел из машины, побежал пешком. Однако в это время начали работать силы противовоздушной обороны.
Обычное дело (работа ПВО – 24 Канал) этим утром, и уже через минуту на моих глазах, ракета залетела за забор. Видел разрыв, но там была уже яма. И снаряд сразу был ниже,
– рассказал он.
Ян Доброносов отметил, что после этого, как в ужасном сне, рядом с ним стало все лететь: камни, окна, грязь. Только через минут пять он смог снять первое видео, которое позже опубликовал в инстаграме.
"Бог любит меня, но нельзя злоупотреблять", – резюмировал он.
Больше о массированной атаке Киева 2 января
- Приблизительно в 6 часов утра в столице была объявлена воздушная тревога. Около 7:00 раздались первые взрывы. Повреждение жилых домов, нежилых построек, падение обломков были зафиксированы во многих районах города.
- В частности, в Оболонском районе столицы в результате атаки произошло возгорание жилого дома. На территорию нежилой застройки и складских помещений зафиксировано падение обломков.
- Также в Соломенском районе Киева значительные повреждения получил дом, который в результате атаки загорелся. Среди жителей дома, к сожалению, двое погибших, а также 49 человек получили повреждения.
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, силы ПВО сбили 2 января 61 вражескую ракету, в том числе 10 "Кинжалов".