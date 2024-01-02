Свідком атаки став киянин Ян Доброносов. Біля нього на відстані 50 метрів впала ворожа ракета. Фотокореспондент зауважив, що ледве не зазнав поранення.

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"Як у жахливому сні"

Чоловік, дізнавшись вранці, що в Оболонському районі виникло задимлення внаслідок атаки росіян, викликав таксі та поїхав на місце подій.

Доброносов зупинив таксі не зовсім поруч з місцем влучання. Коли вийшов з автівки, то побіг пішки. Проте у цей час почали працювати сили протиповітряної оборони.

Звична справа (робота ППО – 24 Канал) цього ранку, і вже через хвилину на моїх очах, ракета залетіла за паркан. Бачив розрив, але там була яма вже. І снаряд одразу був нижче,

– розповів він.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки — у нашому телеграмі.

Ян Доброносов зазначив, що після цього, як у жахливому сні, поруч з ним почало все летіти: каміння, вікна, бруд. Тільки за хвилин пʼять він зміг зняти перше відео, яке пізніше опублікував у інстаграм.

"Бог любить мене, але не можна зловживати", – резюмував він.

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