Зокрема, у напрямку Києва летіли сумнозвісні ракети типу "Кинджал". Окупанти пустили на Київ цей тип ракет кількома хвилями.

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Росіяни пустили "Кинджали" на Київ

Важливо! Повітряні сили о 8 годині 28 хвилин попередили, що черговий "Кинджал" летить у напрямку Києва. Згодом у місті пролунали потужні вибухи.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив, що російські гіперзвукові ракети рухаються в напрямку української столиці. Він закликав киян прямувати в укриття.

"Кинджали" в напрямку Києва!

– сказав він.

Повітряні сили повідомляли про рух аеробалістичних цілей у напрямку Києва ще о 7 годині 39 хвилин. Військові застерігали, що ракети Х-47М2 "Кинджал" рухаються з Сумської області в напрямку столиці.

Далі Повітряні сили зазначили, що можливі повторні пуски цих гіперзвукових російських ракет.

"Можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". В повітрі 9 МіГ-31К ПКС Росії. Перебувайте в укриттях!", – застерегли військові.

Згодом Повітряні сили ще кілька разів попереджали про рух російських "Кинджалів" на Київ. Усі вони прямували зі Сумської області.

Останнє повідомлення про рух кількох "Кинджалів" на Київ у Повітряних силах з'явилося о 8 годині 4 хвилини. За словами очевидців та місцевих телеграм-каналів, у столиці також лунали потужні вибухи, коли росіяни атакували місто "Кинджалами".

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що, за попередніми даними, окупанти пустили під час цієї атаки близько 11 гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Згодом офіційна статистика щодо пусків цих ракет має з'явитися у Повітряних силах ЗСУ.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.