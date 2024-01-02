Журналіст Денис Казанський повідомив, що в одному зі столичних пологових будинків батьки з новонародженими дітьми ховались у бомбосховищі, передає 24 Канал. Деяким малюкам немає навіть доби.

До вашої уваги Росіяни запустили "Кинджали" і не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня

З огляду на сумний досвід у Дніпрі, де 29 грудня російська ракета пошкодила пологовий будинок, медперсонал "ногами заганяв" людей в укриття. Кажуть, що в палатах нікого не лишилось.

Російські військові можуть пишатися собою. Авдіївку взяти не можуть, воювати здатні лише з жінками та немовлятами,

– наголосив Казанський.

Деякі жінки після кесаревого розтину, інші – народжують просто тепер.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Детальніше про російську атаку Києва

Ворожа атака почалася з дронів, а вже потім Росія запустила ракети "Кинджал". У місті працювала протиповітряна оборона. Про відбій ракетної загрози повідомили о 9:49.

У Солом'янському районі загорівся багатоповерховий будинок, де станом на 9:30 постраждало 20 людей. Звідти вдалось деблокувати 17 осіб, вивели з будівлі 117.

Крім того, у Подільському районі спалахнула складська будівля. Пожежа охопила площу на 2000 метрів квадратних.

У частині будинків зникли світло й вода, зокрема в Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. У ДТЕК наголосили, що повернуть електроенергію, щойно дозволить безпекова ситуація.

Росіяни також атакували Київ 29 грудня: основне