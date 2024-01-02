Журналіст Денис Казанський повідомив, що в одному зі столичних пологових будинків батьки з новонародженими дітьми ховались у бомбосховищі, передає 24 Канал. Деяким малюкам немає навіть доби.
До вашої уваги Росіяни запустили "Кинджали" і не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня
З огляду на сумний досвід у Дніпрі, де 29 грудня російська ракета пошкодила пологовий будинок, медперсонал "ногами заганяв" людей в укриття. Кажуть, що в палатах нікого не лишилось.
Російські військові можуть пишатися собою. Авдіївку взяти не можуть, воювати здатні лише з жінками та немовлятами,
– наголосив Казанський.
Деякі жінки після кесаревого розтину, інші – народжують просто тепер.
Детальніше про російську атаку Києва
Ворожа атака почалася з дронів, а вже потім Росія запустила ракети "Кинджал". У місті працювала протиповітряна оборона. Про відбій ракетної загрози повідомили о 9:49.
У Солом'янському районі загорівся багатоповерховий будинок, де станом на 9:30 постраждало 20 людей. Звідти вдалось деблокувати 17 осіб, вивели з будівлі 117.
Крім того, у Подільському районі спалахнула складська будівля. Пожежа охопила площу на 2000 метрів квадратних.
У частині будинків зникли світло й вода, зокрема в Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. У ДТЕК наголосили, що повернуть електроенергію, щойно дозволить безпекова ситуація.
Росіяни також атакували Київ 29 грудня: основне
- Остання масована атака російських окупантів була 29 грудня. Тоді під ворожим ударом опинився й Київ. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі 31 грудня дістали ще одного загиблого. Наразі відомо про 18 жертв атаки на столицю.
- Атака 29 грудня на Київ стала найбільшою за кількістю жертв серед мирного населення. З огляду на це в столиці оголосили 1 січня днем жалоби.
- Унаслідок російської атаки 29 грудня в Києві зафіксували викид у повітря продуктів горіння. Унаслідок цього в столиці погіршилась якість повітря.