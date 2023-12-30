Віталій Кличко розповів, що у столиці України оголосять день жалоби. Мер міста зазначив, що пошуково-рятувальна операція ще триває.

Дивіться також Атака по Києву: кількість жертв різко зросла

Що відомо про ситуацію в Києві

На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі,

– розповів мер Києва.

За його словами, рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.

Він повідомив, що 1 січня в Києві буде оголошено днем жалоби.

День жалоби в інших містах України

В Запорізькій області 30 грудня оголошено День жалоби. Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко та зазначив, що ворожа атака забрала життя 9 мирних запоріжців.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, 30 грудня в Одесі та області буде оголошено траур.



"Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких…", – зазначив Кіпер.

30 грудня також оголошений день жалоби і у Дніпрі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та зазначив, що російські окупанти вбили 6 мирних мешканців.

А оскаженілим загарбникам ніколи не буде прощення за кров, пролиту на українській землі. Нелюдам – вічна ганьба!,

– наголосив Лисак.

Атака противника на столицю України 29 грудня: коротко