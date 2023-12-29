Власне, у ніч на 29 грудня та під ранок окупанти випускали дрони та ракети по нашій державі. У Києві локальне погіршення якості повітря зафіксували на півночі. Влада уточнює, що це через викид в атмосферу продуктів горіння.

Дивіться також Україна пережила наймасовішу атаку ворога: багато жертв та потерпілих

Наслідки масованого удару для Києва

Задимлення певних місць якраз-таки спричинене ракетною атакою. Водночас важливо, що не було виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій речовин.

У Києві локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу,

– пишуть у міській адміністрації.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, допоки ситуація не стабілізується, потрібно:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.

Зверніть увагу! Дізнатися про те, чи погіршилось повітря у районі, у якому ви живете, можна за цим посиланням на сайті Київської міської адміністрації.