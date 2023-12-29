Власне, у ніч на 29 грудня та під ранок окупанти випускали дрони та ракети по нашій державі. У Києві локальне погіршення якості повітря зафіксували на півночі. Влада уточнює, що це через викид в атмосферу продуктів горіння.
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Наслідки масованого удару для Києва
Задимлення певних місць якраз-таки спричинене ракетною атакою. Водночас важливо, що не було виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій речовин.
У Києві локальне погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу,
– пишуть у міській адміністрації.
Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, допоки ситуація не стабілізується, потрібно:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.