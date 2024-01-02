Сколько потратила Россия на обстрелы

В этот раз россияне решили даже не маскировать свои намерения и обстреляли жилые кварталы многих городов Украины ракетами. Для усиления собственной атаки российские террористы выпустили десятки шахедов.

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Воздушные силы ВСУ сообщают чем атаковали Украину россияне 2 января:

  • Shahed-136/131 – 35 штук – все были уничтожены.
  • Ракеты Х-101/Х-555/Х-55 – более 70 единиц выпустили 16 самолетов – сбито 59 из 70.
  • Ракеты Х-47М2 "Кинжал" – около 10 штук выпустили истребители МиГ-31К – уничтожены все.
  • Ракеты "Калибр" – 3 – сбиты все.
  • Ракеты Искандер-М/С-300/С-400 – 12.
  • Ракеты Х-31П – 4.

По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов,
– говорится в сообщении Воздушных сил

Поскольку сообщения о точном соотношении ракет отсутствует, аналитики Forbes сделали ориентировочные расчеты. Согласно такой цене за 1 единицу:

  • Shahed-136/131 – 50 тысяч долларов.
  • Ракеты Х-101 – 13 миллионов долларов.
  • Ракеты Х-555 – 4 миллиона долларов.
  • Ракеты Х-55 – 2 миллиона долларов.
  • Ракеты Х-47М2 "Кинжал" – 15 миллионов долларов.
  • Ракеты "Калибр" – 6,5 миллионов долларов.
  • Ракеты – 3 миллиона долларов.
  • Ракеты Х-31П – 0,5 миллиона долларов.

Что известно о последствиях атаки по состоянию на данный момент:

  • Основными целями россиян стали многоэтажки, складские помещения, частные дома и гражданские автомобили.
  • Глава ОВА в городе Харьков Олег Синегубов сообщает о 47 пострадавших.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что около 60 единиц из общего количества ракет было выпущено в Киевском направлении.
  • Ликвидация российской атаки продолжается, конечное количество пострадавших неизвестно.