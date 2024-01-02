Сколько потратила Россия на обстрелы

В этот раз россияне решили даже не маскировать свои намерения и обстреляли жилые кварталы многих городов Украины ракетами. Для усиления собственной атаки российские террористы выпустили десятки шахедов.

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Воздушные силы ВСУ сообщают чем атаковали Украину россияне 2 января:

Shahed-136/131 – 35 штук – все были уничтожены.

Ракеты Х-101/Х-555/Х-55 – более 70 единиц выпустили 16 самолетов – сбито 59 из 70.

Ракеты Х-47М2 "Кинжал" – около 10 штук выпустили истребители МиГ-31К – уничтожены все.

Ракеты "Калибр" – 3 – сбиты все.

Ракеты Искандер-М/С-300/С-400 – 12.

Ракеты Х-31П – 4.

По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения: ракеты разных типов,

– говорится в сообщении Воздушных сил

Поскольку сообщения о точном соотношении ракет отсутствует, аналитики Forbes сделали ориентировочные расчеты. Согласно такой цене за 1 единицу:

Shahed-136/131 – 50 тысяч долларов.

Ракеты Х-101 – 13 миллионов долларов.

Ракеты Х-555 – 4 миллиона долларов.

Ракеты Х-55 – 2 миллиона долларов.

Ракеты Х-47М2 "Кинжал" – 15 миллионов долларов.

Ракеты "Калибр" – 6,5 миллионов долларов.

Ракеты – 3 миллиона долларов.

Ракеты Х-31П – 0,5 миллиона долларов.

То есть общая стоимость утренней атаки составляет 620 миллионов долларов.

Что известно о последствиях атаки по состоянию на данный момент: