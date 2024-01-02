Скільки витратила Росія на обстріли
Цього разу росіяни вирішили навіть не маскувати свої наміри й обстріляли житлові квартали багатьох міст України ракетами. Для посилення власної атаки російські терористи випустили десятки "Шахедів".
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Повітряні сили ЗСУ повідомляють, чим атакували Україну росіяни 2 січня:
- Shahed-136/131 – 35 штук – усі були знищені.
- Ракети Х-101/Х-555/Х-55 – понад 70 одиниць випустили 16 літаків – збито 59 із 70.
- Ракети Х-47М2 "Кинджал" – близько 10 штук випустили винищувачі МіГ-31К – знищені усі.
- Ракети "Калібр" – 3 – збито усі.
- Ракети Іскандер-М/С-300/С-400 – 12.
- Ракети Х-31П – 4.
За попередніми результатами, противник застосував 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Оскільки повідомлення про точне співвідношення ракет відсутнє, аналітики Forbes зробили орієнтовні розрахунки. Відповідно до такої ціни за 1 одиницю:
- Shahed-136/131 – 50 тисяч доларів.
- Ракети Х-101 – 13 мільйонів доларів.
- Ракети Х-555 – 4 мільйони доларів.
- Ракети Х-55 – 2 мільйони доларів.
- Ракети Х-47М2 "Кинджал" – 15 мільйонів доларів.
- Ракети "Калібр" – 6,5 мільйона доларів.
- Ракети – 3 мільйони доларів.
- Ракети Х-31П – 0,5 мільйона доларів.
Що відомо про наслідки атаки станом на зараз:
- Основними цілями росіян стали багатоповерхівки, складські приміщення, приватні будинки та цивільні автомобілі.
- Голова ОВА у місті Харків Олег Синєгубов повідомляє про 47 постраждалих.
- Президент України Володимир Зеленський наголошує, що майже 60 одиниць із загальної кількості ракет було випущено у Київському напрямку.
- Ліквідація російської атаки триває, кінцева кількість постраждалих – невідома.