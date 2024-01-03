Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що країна-агресорка накопичувала певний запас ракет через те, що він вичерпався. Тож окупантам треба було фактично забезпечити виготовлення зброї,, доставку та підготовку до ударів.

До теми 3 причини, чому останні масовані атаки по Україні є провалом для Кремля

"Мета, звичайно, була – це ракетний терор. Вони від цього нікуди не поділися. Передусім, це відверто терористичні удари", – наголосив Мусієнко.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Що "влаштовує" росіян

Загарбники можуть стріляти по промислових чи потенційних об'єктах оборонно-промислового комплексу. Однак це – не більшість цілей для ударів ворога.

В принципі їх "влаштовує" те, що ракети просто летять фактично по цивільній забудові й спричиняють руйнування, пошкодження житлових будинків. Передусім і для цивільного населення – це втрати,

– додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Такими ударами, на думку Олександра Мусієнка, окупанти не можуть досягнути своїх цілей. Це показала практика двох атак ворога – 29 грудня та 2 січня.

"Передусім таким масованим терором спробувати дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію у державі на тлі певних моментів, які відбуваються", – сказав Мусієнко.

Мовиться, зокрема, про паніку серед українців щодо мобілізації та того, що чекає у майбутньому. Тепер Росія активно сприяє переживанням, зокрема, щодо того, чи вистачить засобів ППО.

"Розмови про внутрішньополітичну єдність, про те, що ж буде, про те, що ворог "сильний і наступає", про те, що десь немає снарядів. На тлі цього отримуєте ще й обстріли. Вони ж спеціально це роблять. Тому це – ще й метод психологічного терору", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Коли Росія знову може вдарити

Ворог накопичив ракети для кількох ударів з такою інтенсивністю, яка є нині. Мусієнко переконаний, що окупанти найближчим часом намагатимуться застосувати всі ці ракети. Країна-агресорка сподіватиметься, що вона зможе прорвати кільце ешелонованої ППО довкола Києва та досягти більших руйнувань, збитків тощо. Або поширити географію ударів.

"Потім знову ж таки вичерпаються підготовлені до цього раунду ударів ракети. Вони підуть їх виготовляти для того, щоби через певний період часу, пару місяців, відновити свою активність у цьому плані", – припустив Олександр Мусієнко.

Ракетні обстріли росіян: аналіз