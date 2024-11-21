08:03, 21 листопада

Лише за минулу добу ворог втратив 1 510 своїх бійців на фронті. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: