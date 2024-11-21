Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 1002 дні. Про все, що відбувається цього дня – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють.
Пошкоджено промислове підприємство.
Оновлена статистика втрат ворога
Лише за минулу добу ворог втратив 1 510 своїх бійців на фронті. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
- танків – 9 398 (+8),
- бойових броньованих машин – 19 143 (+24),
- артилерійських систем – 20 731 (+50),
- РСЗВ – 1 253 (+1),
- засоби ППО – 1 003 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
- крилаті ракети – 2 756 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745(+97),
- спеціальна техніка – 3 674 (+0).
У Дніпрі прогриміли вибухи.
У кількох областях України почалися екстрені та аварійні відключення світла
Росія завдала чергового ракетного удару по Україні вранці 21 листопада. В декількох регіонах України введено аварійні відключення світла.
Там зауважили, що паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Ще одним регіоном, де ввели графіки аварійних відключень стала Житомирщина.
На Полтавщині пролунали вибухи.
У Ростові та області лунали вибухи
Російські телеграм-канали пишуть, що вибухи лунали в Ростові та в Ростовській області. Попередньо, вони повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів.
Звісно, росіяни наполягають, що по цілях працювала протиповітряна оборона, проте такі заяви є традиційними для ворога.
Росія просунулася біля щонайменше 7 населених пунктів
Ворог не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на втрачених раніше позиціях. Російська армія просунулася у низці населених пунктів Донецької та Курської областей.
Також спостерігається незрозуміла ситуація в Ольгівському лісі.
Ракети в повітряному просторі України.
Росіяни підняли в повітря Ту-95
Стратегічна авіація ворога злетіла у повітря. Вони можуть запустити по Україні крилаті ракети.
Бомбардувальники здійснили пуски ракет.