Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 1002 дні. Про все, що відбувається цього дня – читайте у тексті 24 Каналу.

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08:05, 21 листопада

Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють.

Пошкоджено промислове підприємство.

08:03, 21 листопада

Оновлена статистика втрат ворога

Лише за минулу добу ворог втратив 1 510 своїх бійців на фронті. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
  • танків – 9 398 (+8),
  • бойових броньованих машин – 19 143 (+24),
  • артилерійських систем – 20 731 (+50),
  • РСЗВ – 1 253 (+1),
  • засоби ППО – 1 003 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
  • крилаті ракети – 2 756 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745(+97),
  • спеціальна техніка – 3 674 (+0).
08:02, 21 листопада

У Дніпрі прогриміли вибухи.

08:01, 21 листопада

У кількох областях України почалися екстрені та аварійні відключення світла

Росія завдала чергового ракетного удару по Україні вранці 21 листопада. В декількох регіонах України введено аварійні відключення світла.

Там зауважили, що паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Ще одним регіоном, де ввели графіки аварійних відключень стала Житомирщина.

08:00, 21 листопада

На Полтавщині пролунали вибухи.

06:46, 21 листопада

У Ростові та області лунали вибухи

Російські телеграм-канали пишуть, що вибухи лунали в Ростові та в Ростовській області. Попередньо, вони повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів.

Звісно, росіяни наполягають, що по цілях працювала протиповітряна оборона, проте такі заяви є традиційними для ворога.

06:45, 21 листопада

Росія просунулася біля щонайменше 7 населених пунктів

Ворог не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на втрачених раніше позиціях. Російська армія просунулася у низці населених пунктів Донецької та Курської областей.

Також спостерігається незрозуміла ситуація в Ольгівському лісі.

06:45, 21 листопада

Ракети в повітряному просторі України.

06:44, 21 листопада

Росіяни підняли в повітря Ту-95

Стратегічна авіація ворога злетіла у повітря. Вони можуть запустити по Україні крилаті ракети.

Бомбардувальники здійснили пуски ракет.