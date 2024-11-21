08:03, 21 ноября

Только за минувшие сутки враг потерял 1 510 своих бойцов на фронте. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: