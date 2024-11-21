Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 1002 дня. Обо всем, что происходит в этот день – читайте в тексте 24 Канала.
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Утром враг массированно атаковал Днепропетровскую область
В Днепропетровской ОГА рассказали, что с раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информацию о последствиях уточняют.
Повреждено промышленное предприятие.
Обновленная статистика потерь врага
Только за минувшие сутки враг потерял 1 510 своих бойцов на фронте. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
- танков – 9 398 (+8),
- боевых бронированных машин – 19 143 (+24),
- артиллерийских систем – 20 731 (+50),
- РСЗВ – 1 253 (+1),
- средства ПВО – 1 003 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57),
- крылатые ракеты – 2 756 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 745(+97),
- специальная техника – 3 674 (+0).
В Днепре прогремели взрывы.
В нескольких областях Украины начались экстренные и аварийные отключения света
Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине утром 21 ноября. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света.
Там заметили, что параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. Еще одним регионом, где ввели графики аварийных отключений стала Житомирщина.
На Полтавщине прогремели взрывы.
В Ростове и области раздавались взрывы
Российские телеграм-каналы пишут, что взрывы раздавались в Ростове и в Ростовской области. Предварительно, они сообщают об атаке беспилотных летательных аппаратов.
Конечно, россияне настаивают, что по целям работала противовоздушная оборона, однако такие заявления являются традиционными для врага.
Россия продвинулась возле по меньшей мере 7 населенных пунктов
Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и восстановить свое положение на утраченных ранее позициях. Российская армия продвинулась в ряде населенных пунктов Донецкой и Курской областей.
Также наблюдается непонятная ситуация в Ольговском лесу.
Ракеты в воздушном пространстве Украины.
Россияне подняли в воздух Ту-95
Стратегическая авиация врага взлетела в воздух. Они могут запустить по Украине крылатые ракеты.
Бомбардировщики осуществили пуски ракет.