Какой аспект не возьми – иначе как провалом для Кремля не назовешь.

Читайте также Основной вызов 2024 года

Россияне могут организовать еще несколько массированных атак, но смысл?

Во-первых, в мире уже начали забывать, на какое варварство способны россияне. Теперь обеспечен максимальный контраст: Украина высокоточной ракетой уничтожила российский корабль – Россия атаковала роддом, жилые дома, магазины, убила десятки мирных людей.

Террористическое государство как оно есть. Воюет с детьми, стариками, гражданской инфраструктурой, публично в этом признается и гордится своими преступлениями.

Во-вторых, в Москве явно намерены положить украинскую энергетику к началу морозов. В прошлом году такие атаки приводили к масштабным отключениям электричества. Сейчас все наглядно: даже "Кинжалы" не помогают.

У россиян накоплены еще несколько сотен ракет для массированных ударов, они способны организовать еще несколько волн в сжатые сроки, к ним нужно быть морально готовыми. Но пока нет даже намека на то, что им удалось перегрузить украинскую ПВО.

Да, пока есть уязвимые территории. Но решить задачу Кремлю не удается. А с таким темпом скоро россияне снова будут вынуждены накапливать ракеты месяцами.

Читайте также Пафосные рассуждения в сторону – "хорошие ребята" редко побеждают в войне

В третьих, идя на откровенные военные преступления и атакуя мирные города, россияне пытаются заставить украинское командование ослабить прикрытие войск и переместить ПВО. А также отказаться от операций, из-за которых Россия за пару дней потеряла пять самолетов. Значит, им очень больно. Следовательно, нужно продолжать.

Выводы из атак

1) Западу. Большое спасибо за предоставленные системы ПВО. Стратегия наращивания возможностей украинских сил ПВО работает. Это уже спасло много жизней. Хорошо, что подключилась Япония. Очень правильно отреагировала Великобритания. Нужно продолжать, нужно больше средств защиты. В первую очередь – от баллистики.

Однако этого всегда будет недостаточно, если не:

снять ограничения на использование западного оружия на территории России;

разобраться с поставками западных комплектующих для русских ракет;

предоставить авиацию с необходимыми параметрами средств обнаружения и поражения;

предоставить Taurus и аналогичные системы в адекватном количестве.

Эти решения перезрели, их нужно реализовывать.

Актуально Супероружие по-русски: что нужно знать о ракете с тепловыми ловушками

2) Россиянам. Российская авиация уничтожила половину села в Воронежской области. Это не случайность. Вспомните: на днях военный преступник прикончил отца главного церковного пропагандиста. Это знаки: вы наделали столько зла, что чаша переполнилась. Вы прокляты. Творить зло безнаказанно нельзя. Вы отлично знаете, как это работает. Страдать будут не те, кто совершает зло, а те, кто рядом.

С каждым днем российская армия будет наносить все больший вред самой России. Каждая атака на Украину будет приносить все большие жертвы россиянам. Вы продали своих родственников в армию, а вышло, что купили войну в кредит. Придется расплачиваться.