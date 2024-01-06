Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що ці ракети не зможуть обійти ППО, якщо в її складі буде ЗРК Patriot або ЗРК SAMP/T. За його словами, є вірогідність говорити про застосування росіянами ракет з КНДР.

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Чим відрізняються ракети Росії та КНДР

Окупанти 2 січня завдали по Харкову удар балістичним засобом ураження, який був дуже схожий на ОТРК "Іскандер". Від нього були знайдені відповідні уламки. Їхнє походження можуть коментувати лише офіційні структури, але певні висновки можна зробити.

Не треба сприймати це як офіційну інформацію, але як громадянин можу сказати, що уламки, які ми побачили, вони відрізняються від ракет ОТРК "Іскандер", зокрема формою газодинамічних рулів на хвостовій частині. Вони були набагато менші за розмірами, а також мали прямокутну форму з обрізаними кутами, що відповідає північнокорейський КN-23,

– припустив Олександр Коваленко.

Водночас у російського "Іскандеру" саме ці елементи значно більші й мають округлу форму. Втім офіційну інформацію можуть надати лише структури, які мали безпосередній доступ до цих ракет.

Судячи з того, що я бачив, можу зробити висновок, що це була північнокорейська ракета КN-23, яку презентували у 2019 році. За своєю формою та характеристиками вона дуже схожа на російську, але має невеликі відмінності,

– сказав військово-політичний оглядач.

Він додав, що північнокорейські ракети дуже схожі на ту зброю, яку виготовляє Іран. Зокрема, ця країна зробила "Шахеди", які є копією ізраїльських. Своєю чергою ізраїльські дрони є ліцензійною версією німецьких дронів ще з 1980-х років. Їх використовували для боротьби з радянськими ЗРК "Бук".

Так само північнокорейські ракети мають на підоснові не тільки радянські технології, але й китайські. Не треба говорити, що все це радянське, ні, воно еволюціонувало завдяки китайським і російським технологіям,

– підкреслив Коваленко.

КНДР мала змогу модернізувати балістичні ракети після 2014 року. Саме тоді Росія сконцентрувала усю свою увагу Схід України. У 2019 році з'явилися нові розробки, але, на жаль, не було відповідної реакції Заходу.

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