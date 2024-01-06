Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что эти ракеты не смогут обойти ПВО, если в ее составе будет ЗРК Patriot или ЗРК SAMP/T. По его словам, есть вероятность говорить о применении россиянами ракет из КНДР.

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Чем отличаются ракеты России и КНДР

Оккупанты 2 января нанесли по Харькову удар баллистическим средством поражения, который был очень похож на ОТРК "Искандер". От него были найдены соответствующие обломки. Их происхождение могут комментировать только официальные структуры, но некоторые выводы можно сделать.

Не надо воспринимать это как официальную информацию, но как гражданин могу сказать, что увиденные нами обломки они отличаются от ракет ОТРК "Искандер", в частности формой газодинамических рулей на хвостовой части. Они были гораздо меньше по размерам, а также имели прямоугольную форму с обрезанными углами, что соответствует северокорейскому КN-23,

– предположил Александр Коваленко.

В то же время у российского "Искандера" именно эти элементы значительно больше и имеют округлую форму. Впрочем, официальную информацию могут предоставить только структуры, которые имели непосредственный доступ к этим ракетам.

Судя по тому, что я видел, могу предположить, что это была северокорейская ракета КN-23, которую презентовали в 2019 году. По своей форме и характеристикам она очень похожа на российскую, но имеет небольшие отличия,

– сказал военно-политический обозреватель.

Он добавил, что северокорейские ракеты очень похожи на оружие, которое производит Иран. В частности, эта страна сделала "Шахеды", копии израильских. В свою очередь, израильские дроны являются лицензионной версией немецких дронов еще с 1980-х годов. Их использовали для борьбы с советскими ЗРК "Бук".

Так же северокорейские ракеты имеют на основе не только советские технологии, но и китайские. Не надо говорить, что все это советское, нет, оно эволюционировало благодаря китайским и российским технологиям,

– подчеркнул Коваленко.

КНДР имела возможность модернизировать баллистические ракеты после 2014 года. В это время Россия сконцентрировала все свое внимание на востоке Украины. В 2019 году появились новые разработки, но, к сожалению, не было ответной реакции Запада.

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