Об этом у сети Х сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он добавил, что заседание Совбеза ООН состоится 10 января.

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Причиной того, что члены ООН соберутся на заседание Совбеза, стал факт поставки баллистических ракет России из Северной Кореи. США отмечают, что Кремль уже запустил по меньшей мере 1 баллистическую ракету, изготовленную в КНДР.

США информируют, что "имеют новую информацию об оружии, которое Россия получает от третьих стран в поддержку своей цели уничтожить Украину и покорить ее народ". По информации США, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет.

– говорится в сообщении Кислицы.

Как заявили представители США, 30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из баллистических ракет КНДР по Украине. Кроме того, по данным партнеров, 2 января оккупанты снова запустили несколько баллистических ракет, которые изготовили в Северной Корее, по Украине, в том числе в рамках ночной атаки. США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и "убить украинских мирных жителей".

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