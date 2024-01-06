Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лесной, объяснив, какой должна быть ответ мира. Отметим, что в Воздушных силах ВСУ пока не подтвердили использование ракет КНДР по территории нашей страны.

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Запад должно быть жестким

По мнению политолога, лучшим ответом на любой обстрел или провокацию России будет увеличение помощи Украине и подход к вопросу предоставления украинцам права наносить превентивные удары по территории России с применением иностранного оружия.

Я думаю, что это вопрос времени. Красные линии, нарисованные Владимиром Путиным, ничего не стоят, кроме фломастера, которым диктатор рисовал. 2024 год должен быть годом жестких действий в отношении России,

– отметил Лесной.

По его словам, если Запад будет снова мягкотелым, то мир увидит Третью мировую войну, но она будет в другом виде. Война будет состоять не из одного большого конфликта, а из очень большого количества малых конфликтов, которые по грандиозности могут преувеличить Вторую мировую войну.

"В конце концов, у кого-то зачешутся руки и может начаться более мощная катастрофа, например, ядерная", – добавил политолог.

Каким должен быть ответ

Понятно, что санкции для Северной Кореи как мертвому кадило, потому что есть люфт в виде Китая, который не дает КНДР качественно жить, но и умереть не дает. В ответ Запад должен предоставить более мощные ракеты Украине, чтобы это была взаимозависимость.

Россия и КНДР живут в негуманной логике и понимают только силу. Если силы не будет, то все происходящее они рассматривают как слабость,

– сказал Лесной.

Украина – это поле, на котором Запад может в глобальном смысле закрыть вопросы Третьей мировой войны. Пока происходят какие-то движения в эту сторону, но у большинства Западных стран нет осознания историчности и эпичности этого момента.

К примеру, Польша, страны Балтии понимают, потому что это для них большая угроза. Германия изменяется, Франция тоже постепенно меняется. Главное, чтобы США сейчас осознали в этой историчности свою миссию, однако сейчас они зациклены на внутренних проблемах.

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