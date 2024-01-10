Анонимный сотрудник ООН сообщил, что в состав экипажа входило пятеро иностранцев. Вертолет доставлял медикаменты и должен был доставлять раненых.

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Захват самолета ООН

Боевики "Аль-Шабаб" 10 января захватили вертолет, принадлежавший Миссии ООН по содействию Сомали (UNSOM). Сообщается, что после взлета из города Беледуэйн в центральной части Сомали самолет ООН столкнулся с неисправностью, в результате чего он был вынужден экстренно приземлиться у села Гиндхер, граничащего с Галгудууд.

На борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев. Он также перевозил медицинские принадлежности и должен был транспортировать раненых солдат из региона Галгудууд,

– отметил майор Хасан Али.

Согласно докладной записке, на борту находились девять пассажиров. Шестерых из них взяли в плен боевики, а нескольким пассажирам удалось скрыться. В ООН отметили, что все полеты организации временно приостановлены в этом районе до последующего сообщения.

Группировка "Аль-Шабаб" связана с Аль-Каидой, ведет восстание против сомалийского правительства с 2006 года. Боевики контролируют некоторые регионы страны и продолжают нападать на гражданские и военные объекты.

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