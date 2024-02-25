Об этом пишут местные СМИ. Они отмечают, что погибшая девушка переехала в Косово менее полугода назад – причиной стала война в Украине.
Смотрите также Косово без динаров: частично признанное государство полностью переходит на евро
Смерть украинки
Вечером 21 февраля правоохранители Косово заметили на аварийной полосе трассы Феризай – Приштина тело молодой украинки. Оказалось, что жертва – это украинка родом из Черкасской области. Отмечается, что девушке с инициалами О.К. было 22 года.
Региональные следователи косовской полиции по согласованию с прокурором выехали на место происшествия, и медицинская бригада констатировала ее смерть. Прокуратура совместно со всеми другими соответствующими структурами работает над выяснением обстоятельств этой смерти,
– сообщили в СМИ.
По распоряжению прокурора тело жертвы было отправлено на вскрытие в Институт судебной медицины в Приштине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "Дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом".
Место, где нашли погибшую украинку: смотрите видео
Как пишут СМИ, девушка переехала в Косово в октябре прошлого года из-за войны. Она прибыла в страну сама, обратившись за помощью в Департамент по делам гражданства, убежища и миграции.
При себе женщина не имела мобильного телефона. Его нашли в квартире украинки в Приштине, которую она арендовала. В издании пишут, что у жертвы были травмы лица и сломанная нога, что, вероятно, стали следствием удара автомобиля.
Украинцы за рубежом
- В Немецком Дюссельдорфе был убит 17-летний баскетболист Владимира Ермакова из-за его национальности. Неизвестные с ножами напали на двух подростков, в результате чего они получили тяжелые ранения. Ермаков умер в тот же день.
- В конце января в Польше автобус украинского перевозчика перевернулся на трассе – это произошло вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве. Двадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести – их сразу госпитализировали.
- На территории Сомали боевики 12 января этого года захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную аварийную посадку. На его борту находились, в частности, четверо украинцев. Тогда МИД подтвердил информацию и отметил, что сделает все для возвращения граждан.