Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу заявил, что они пробуют выяснить все происшествия катастрофы. По данным польской полиции, авария произошла ориентировочно в 4 утра 27 января.

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Что известно об аварии с украинцами в Польше

В украинском МИД рассказали, что ночью 27 января вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса украинской компании.

По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы разной степени тяжести. Сейчас (27 января – 24 Канал) они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь,

– заявил Николенко.

Он уточнил, что остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания.

В МИД Украины также заверили, что Генеральное консульство Украины в Люблине:

взаимодействует с польскими правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП;

держит на контроле лечение пострадавших граждан

Кроме того, решают вопрос, чтобы перевозчик предоставил другой автобус для пассажиров.

Кстати говоря, представительница отдела контактов со СМИ полиции Люблинского воеводства (Польша) Малгожата Сковронская рассказала Укринформу, что авария произошла около 5 утра (по киевскому времени) 27 января на дороге местного значения в населенном пункте Голембье.

Никто из пострадавших не получил слишком серьезных травм,

– заверила Сковронская.

Украинский автобус перевернулся в Польше: коротко