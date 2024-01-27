Инцидент произошел ориентировочно в 4 утра 27 января у пограничного перехода в Долгобычеве. На опубликованных видео видно, что в этом районе шел снег.
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Что известно об инциденте в Польше
В автобусе, следовавшем из Украины в Польшу, ехали 59 пассажиров и двое водителей. Автомобиль перевернулся на повороте дороги,
– рассказали польские журналисты.
Дежурный воеводского управления Государственной пожарной службы в Люблине Кшиштоф Томасяк рассказал, что все люди живы.
"18 человек доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает", – заверил Кшиштоф Томасяк.
По его словам, остальные люди перевезли в школу в Долгобычеве. Там они ждут замены автобуса.
В свою очередь издание tvp.info написало о 20 госпитализированных украинцах.
Причины аварии пока не озвучивались. Однако польские СМИ написали, что на месте инцидента работали экстренные службы, выяснявшие подробности аварии.
Что говорят в полиции и МИД
Полиция Люблинского воеводства заявила, что авария произошла на окружной дороге.
По предварительным данным, водитель автобуса Setra не справился с управлением на повороте, а потом перевернулся,
– заявили польские правоохранители.
По их данным, водитель был трезв. Они устанавливают детали инцидента.
В украинском МИДе эту информацию подтвердили. Спикер Олег Николенко заявил в комментарии 24 Каналу, что в результате ДТП 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали, остальные пассажиры находятся во временном месте нахождения.
Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров,
– заверили в МИДе.
В Польше опрокинулся автобус с украинцами / Фото полиции и KM PSP Hrubieszów
В Польше на днях перевернулся автобус с украинцами
- В Польше 19 января перевернулся автобус с украинцами. По меньшей мере, трех человек доставили в больницы. Среди госпитализированных была 80-летняя женщина.
- Спикер МИД Олег Николенко уверял, что людям оказывали необходимую медицинскую помощь.
- Известно, что в автобусе находились 26 человек. За рулем был 63-летний мужчина.
- Тогда инцидент произошел в районе населённого пункта Вишнице на региональной дороге №812. Автобус также занесло на повороте.