Инцидент произошел ориентировочно в 4 утра 27 января у пограничного перехода в Долгобычеве. На опубликованных видео видно, что в этом районе шел снег.

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Что известно об инциденте в Польше

В автобусе, следовавшем из Украины в Польшу, ехали 59 пассажиров и двое водителей. Автомобиль перевернулся на повороте дороги,

– рассказали польские журналисты.

Дежурный воеводского управления Государственной пожарной службы в Люблине Кшиштоф Томасяк рассказал, что все люди живы.

"18 человек доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает", – заверил Кшиштоф Томасяк.

По его словам, остальные люди перевезли в школу в Долгобычеве. Там они ждут замены автобуса.

В свою очередь издание tvp.info написало о 20 госпитализированных украинцах.

Причины аварии пока не озвучивались. Однако польские СМИ написали, что на месте инцидента работали экстренные службы, выяснявшие подробности аварии.

Что говорят в полиции и МИД

Полиция Люблинского воеводства заявила, что авария произошла на окружной дороге.

По предварительным данным, водитель автобуса Setra не справился с управлением на повороте, а потом перевернулся,

– заявили польские правоохранители.

По их данным, водитель был трезв. Они устанавливают детали инцидента.

В украинском МИДе эту информацию подтвердили. Спикер Олег Николенко заявил в комментарии 24 Каналу, что в результате ДТП 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали, остальные пассажиры находятся во временном месте нахождения.

Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров,

– заверили в МИДе.

В Польше опрокинулся автобус с украинцами / Фото полиции и KM PSP Hrubieszów

В Польше на днях перевернулся автобус с украинцами