На борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники. Однако в последний момент фсб запретила им садиться на этот самолет. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Смотрите также СБУ открыла уголовное производство: все, что известно о падении Ил-76 в Белгородской области
На Ил-76 должны были лететь российские VIP-персоны
По словам разведчика, на борт должны были сесть несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Об этом стало известно уже после падения Ил-76.
Юсов отметил, что федеральная служба безопасности России приказала чиновникам не садиться на Ил-76 и использовать другие виды транспорта.
Представитель ГУР уточнил, что фамилии и имена VIP-персон известны. Они будут названы. А новые данные об инциденте будут предоставлены в рамках международного расследования.
Также украинская разведка поделилась другими деталями по сбитому Ил-76:
- Российским спасателям не разрешили осмотреть место падения самолета. Их буквально выгнали военные и представители спецслужб.
- На видео с места авиакатастрофы не видно останков человеческих тел. В местный морг в Белгороде вчера доставили всего 5 тел. Эта цифра соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76.
В ГУР не исключают, что пленных могли использовать как "живой щит"
Юсов заявил, что страна-агрессор могла использовать украинских военнопленных как "живой щит" для перевозки вооружения.
Разведчик не исключает, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. Это ведь большой военный самолет.
Представитель ГУР подчеркнул, что именно Россия отвечала за безопасность украинских пленных, которых должны были обменять 24 января. Украина со своей стороны выполнила все договоренности.
Ил-76 упал под Белгородом: что перевозил сбитый самолет
- Утром 24 января стало известно о сбитии военно-транспортного самолета Ил-76.
- Российские минобороны заявили, что на борту находились 65 украинских пленных. Их увозили на обмен.
- В ГУР заявили, что обмен действительно готовился. Впрочем, говорить, что на борту Ил-76 действительно находились украинцы, рано. Там отметили, что украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени.
- Президент Зеленский отменил региональные поездки, запланированные на 25 января, а также приветствие его с днем рождения, до выяснения обстоятельств падения самолета и судьбы украинских военнопленных.
- Тем временем Россия потребовала немедленный созыв Совбеза ООН по авиакатастрофе. Впрочем, Франция отклонила этот запрос.
- В СМИ предполагают, что Ил-76 мог перевозить оружие с Востока, в том числе ракеты в системы С-300. Кроме того, в СМИ говорят, что самолет летел от границы с Украиной.
- Другой версией, которую рассматривают аналитики, является сбитие Ил-76 российской ПВО. Во время, когда был сбит самолет, местные власти Белгорода рассказывали об отражении атаки беспилотника.
- В Институте изучения войны отметили, что российские пропагандисты активно раскручивают инцидент с самолетом для того, чтобы подорвать доверие к украинским властям и уменьшить международную поддержку.