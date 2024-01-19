Авария произошла в Люблинском воеводстве. Госпитализировали троих человек.

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В автобусе было 26 человек

ДТП произошло вблизи границы с Украиной – в районе населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812. За рулем был 63-летний мужчина.

Известно, что автобус занесло на повороте. После аварии трех пассажиров госпитализировали, среди них 80-летняя женщина. Пассажиры автобуса остановились в Вишнице. Они ожидают свой транспорт.

В Польше микроавтобус попал в ДТП