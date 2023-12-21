Об этом сообщила представитель полиции города Томашув Любельский Малгожата Павловская. Она также рассказала об обстоятельствах ДТП.

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"Микроавтобусом ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек погиб, все остальные перевезены в больницу", – сообщила Павловская.

Отмечают, что авария произошла в 06:27 (по киевскому времени) в населенном пункте Белжец на автодороге №17.

Причиной ДТП стало то, что ехавший в направлении границы микроавтобус вовремя не затормозил и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине в очереди к польско-украинской границе в пункте пропуска "Гребенное – Рава Русская".

Определены объездные пути

Спикер также рассказала, что из-за того, что дорога в месте аварии заблокирована, полиция определила объездные пути для легковушек. через села Шаленик и Затылье-Осада.

В то же время для грузовиков, которые едут в пункт пропуска "Гребенное – Рава Русская", объезд со стороны Подкарпатского воеводства через населенный пункт Седлиска.

Польские спасатели в свою очередь проинформировали, что ДТП произошло утром 21 декабря в 05:29 по местному времени на автодороге №17 и опубликовали фото с места аварии.



Микроавтобус с украинской регистрацией попал в ДТП в Польше / Фото Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I

Пока известно об одном погибшем в результате аварии / Фото Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec I

МИД сконтактировал с польскими правоохранителями

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии 24 Каналу, что генеральное консульство Украины в Люблине оказывает помощь гражданам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие на польско-украинской границе.

"По имеющейся информации, микроавтобус с 9 пассажирами-гражданами Украины столкнулся с грузовиком, который стоял в очереди на прохождение пограничного контроля", — рассказал Николенко.

Спикер МИД подтвердил, что один украинец погиб, а остальные восемь получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу для оказания медпомощи.

"Украинские консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии и принимаются меры по репатриации тела погибшего. Решается также вопрос доставки пассажиров в Украину другим транспортом", — добавил представитель ведомства.

Ситуация на границе с Польшей

Кстати, недавно на заблокированном пункте пропуска "Рава-Русская" на границе Польши с Украиной польский водитель сбил на пешеходном переходе троих украинских водителей.

Справка. Блокаду ЧП "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное" польские перевозчики начали 6 ноября. Ущерб Украины в результате блокады пропускных пунктов на польской границе составляет уже 1 миллиард евро. Польская сторона тоже терпит убытки, кое-где больше, чем украинская.