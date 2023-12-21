Про це повідомила речниця поліції міста Томашув Любельський Малгожата Павловська. Вона також розповіла про обставини ДТП.
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"Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні", – повідомила Павловська.
Зазначають, що аварія сталася o 06:27 (за київським часом) в населеному пункті Белжець на автодорозі №17.
Причиною ДТП стало те, що мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська".
Визначено обїзні шляхи
Речниця також розповіла, що через те, що дорога у місці аварії наразі заблокована, поліція визначила об'їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада.
Водночас для вантажівок, які їдуть до пункту пропуску "Гребенне – Рава Руська", об'їзд – з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.
До слова, нещодавно на заблокованому пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні Польщі з Україною польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв.