Інформацію про це та відео з місця подій опублікував у себе у фейсбуці журналіст Євген Плінський.

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На поширених кадрах видно, як на місці аварії зібрався натовп, переважно це українські водії. У відео чути лайку та погрози "заблокувати фурами все місто" у відповідь на неадекватну поведінку поляка.

З відео також зрозуміло, що наразі з інцидентом уже розбиратимуться польські поліцейські, також прибула швидка допомога. Наразі немає інформації про те, чи був водій, який улаштував ДТП, учасником акції протесту.

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Також у своєму дописі журналіст повідомив інформацію, що мітинг поляків може бути проплаченим. Він навіть назвав суми, які нібито платять полякам.

До речі, польські мітингувальники з партії Рафаля Меклера зізналися, що за перекриття кордону отримують по 400 злотих (близько 3700 гривень) на день,

– зазначив Плінський.

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Головне про блокування кордону

Польські перевізники почали страйк на польсько-українському кордоні 6 листопада.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

Черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Також відомо, що Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску.

11 грудня пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" було розблоковано, адже мер відкликав дозвіл на акцію протесту.

Важливо! На тлі зміни уряду в Польщі очікують, що подібні рішення ухвалять і інші представники місцевої влади. Відтак, найближчим часом пункт пропуску "Рава-Руська – Гребінне" також, найімовірніше, будуть розблоковані.