Сумну звістку про смерть 49-річного добровольця повідомила польська журналістка Кароліна Баца-Погожельська. Як повідомляє "Польське радіо", Беднарський два тижні тому потрапив у серйозну ДТП.

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Воїн помер у харківському госпіталі

Він проходив лікування у лікарні в Харкові, перш ніж помер від отриманих травм. Баца-Погозельська опікувалася Беднарським у лікарні та планувала перевезти його до Києва для подальшого лікування.

Однак 4 листопада воїн помер у харківському госпіталі. З допису польської журналістики можна зробити висновок, що раніше Беднарський воював на Авдіївському напрямку.

Зокрема, Баца-Погожельська пише, що Беднарський повертався зі свого посту в Авдіївці, обіцявши їй це зробити.

Кароліна Баца-Погожельська висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.

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