Жуткое ДТП произошло 13 января в Польше. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 69-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes Vito. В салоне находились 5 человек.

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Впоследствии выяснилось, что горе-водитель Opel Astra был пьян. Он убегал от правоохранителей.

Жертвами ДТП стали 4-летняя Ксения и 68-летний мужчина (он находился за рулем). Мама маленькой украинки – Екатерина Волкова – выжила. В настоящее время она находится в больнице.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным Ксении.

Ксения возвращалась из больницы после ДТП

Екатерина и Ксения возвращались из больницы. Девочка была прикована к коляске. Это произошло после ДТП, в которое девочка попала летом 2023 года. Тогда у Ксении диагностировали перелом отдела шейного позвоночника, перелом бедра, ушиб грудной клетки и хроническую дыхательную недостаточность. После этого Екатерина очень боялась потерять дочь и делала все возможное, чтобы Ксения чувствовала себя лучше.

Маленькая украинка росла очень веселой и любознательной девочкой. Она училась рисовать и обожала кататься на самокате.

Семья эвакуировалась из Сум

Екатерина с дочерью выехали из Сум в марте 2022 года. С собой взяли только два чемодана. Сначала жили в Польше в центре беженцев. Впоследствии – получили жилье. Мать и дочь надеялись быть в безопасности.