Инцидент произошел в среду, 17 января, в Троещине. Соцсетями распространяются видео с места событий.

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Что известно о ДТП

Бетономешалка выехала за пределы проезжей части и протаранила легковушки. После этого грузовик пересек тротуар и влетел в дом. Причиной аварии могло стать состояние здоровья водителя. По предварительной информации, ему стало плохо.

Последствия ДТП в Троещине: видео канала "Реальный Киев"



На другом видео можно увидеть, что грузовик врезался в стену одного из магазинов. Также на записи слышны звуки сирен машин экстренных служб.

Еще кадры с места ДТП: видео канала "Киевский Движ"



Затем на месте аварии появились сотрудники полиции и медики.

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