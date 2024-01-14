Во Львове на проспекте Свободы легковушка въехала в остановку. Водитель не смог разойтись с маршруткой и снес дорожные знаки, передает 24 Канал .
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Водитель был трезв
ДТП произошло в воскресенье, 14 января. По словам очевидцев, водитель легковушки проехал на красный свет светофора и въехал в остановку общественного транспорта. Там находились люди. В патрульной полиции сообщили, что водитель также не следил за дорожной обстановкой и не смог выбрать безопасную скорость для движения.
Известно, что обошлось без пострадавших. Также проверка показала, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.
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