Во Львове на проспекте Свободы легковушка въехала в остановку. Водитель не смог разойтись с маршруткой и снес дорожные знаки, передает 24 Канал .

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Водитель был трезв

ДТП произошло в воскресенье, 14 января. По словам очевидцев, водитель легковушки проехал на красный свет светофора и въехал в остановку общественного транспорта. Там находились люди. В патрульной полиции сообщили, что водитель также не следил за дорожной обстановкой и не смог выбрать безопасную скорость для движения.

Известно, что обошлось без пострадавших. Также проверка показала, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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