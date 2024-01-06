Масштабная авария в Луцке произошла вечером 6 января на улице Ровенской. Правоохранители получили вызов около 18.30.
Читайте также На Волыни правоохранитель сбил подростка: ДБР расследует смертельное ДТП
Что известно об аварии
В результате гололеда на мосту столкнулись 10 легковушек и одно маршрутное такси. К счастью, обошлось без жертв.
Последствия дорожной аварии / Фото ГУ ГСЧС в Волынской области
Из-за аварии на скользкой дороге 3 человека получили незначительные травмы. Пострадавших передали медикам, которые отвезли их в больницу на обследование.
Кроме врачей и полицейских на месте работают сотрудники ГСЧС. Спасатели подали один водяной ствол, чтобы предотвратить возгорание машин. Также на место аварии приехала следственно-оперативная группа Луцкого РУП.
Другие ДТП в Украине
- Ранее сообщалось о еще одном ДТП в Луцке. Нетрезвый водитель Ford сбил 45-летнюю женщину и 10-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. У 39-летнего автовладельца изъяли машину, а пострадавших прохожих госпитализировали.
- Недавно на трассе Киев – Чоп под Житомиром произошла масштабная авария. На 142 километре автодороги столкнулись 5 автомобилей, из-за чего движение по обоим направлениям было затруднено. В результате аварии, к счастью, не было погибших и пострадавших.
- Не так давно во Львове произошло ДТП с участием Audi A6 и патрульной машины Skoda Rapid. В результате один из полицейских оказался в больнице.