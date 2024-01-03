В сообщении патрульной полиции Житомирской области говорится, что в результате ДТП никто не пострадал.
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Авария с участием пяти автомобилей произошла около 9:00 на 142 километре автодороги М-06 Киев-Чоп. Указывают, что это объезд города Житомира, близ села Солнечное, Житомирской области.
На трассе Киев-Чоп частично затруднено движение автомобилей в обоих направлениях. Полиция организовала реверсное движение.
"Патрульные обеспечивают безопасность, регулирование дорожного движения и занимаются оформлением административных материалов. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", – говорится в сообщении.
Под Житомиром произошло ДТП / Фото Нацполиции
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