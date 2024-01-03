У повідомленні патрульної поліції Житомирської області ідеться, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Дивіться також У центрі Києва пасажир Porsche відкрив "п’яну" стрілянину: його затримано
Аварія за участі п'яти авто сталася близько 9:00 на 142 кілометрі автодороги М-06 Київ-Чоп. Вказують, що це об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області.
На трасі Київ-Чоп частково ускладнений рух автівок в обох напрямках. Поліція організувала реверсний рух.
"Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", – ідеться у повідомленні.
Під Житомиром сталась ДТП / Фото Нацполіції
ДТП та аварії в Україні: останні новини
- У центрі Києва 24 грудня невідомий відкрив стрілянину, після чого авто з ним втекло з місця подій. Поліції вдалося знайти транспортний засіб, який, ймовірно, фігурував у справі.
- 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Шестеро людей загинуло, ще семеро постраждали внаслідок ДТП.