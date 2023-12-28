Авария с участием патрульных произошла вечером 27 декабря. Об этом 24 Канала сообщили в патрульной полиции.

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Подробности ДТП

Сообщается, что на перекрестке Замарстыновско-Липинского произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции Skoda Rapid и Audi A6.

Когда на место прибыли медики, они осмотрели всех участников происшествия. Одного полицейского госпитализировали.

Причина ДТП пока неизвестна – ее установят следователи.

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