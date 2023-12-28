Аварія за участю патрульних трапилася ввечері 27 грудня. Про це 24 Каналу повідомили у патрульній поліції.

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Подробиці ДТП

Повідомляється, що на перехресті Замарстинівська-Липинського трапилася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції Skoda Rapid та Audi A6.

Коли на місце прибули медики, вони оглянули всіх учасників події. Одного поліцейського ушпиталили.

Причина ДТП наразі невідома – її встановлять слідчі.

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