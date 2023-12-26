Одним із постраждалих виявився 74-річний чоловік. У якому стані перебуває потерпілий розповіли у лікарні Святого Луки.

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Важкий діагноз

За словами медиків, чоловік вже прийшов до тями. Під час обстеження у нього діагностували злам ключиці зліва, множинні злами ребер, забій легень і незначний гідроторакс. Лікарі зазначили, що у пацієнта важкий діагноз, тому він продовжує лікування.

Нагадаємо, що також до медзакладу госпіталізували 7-річного хлопчика та 11-річну дівчинку. Після обстеження і надання медичної допомоги дітей відпустили додому, адже подальшого лікування вони не потребували.

Ще двом жінкам — 1960 та 1989 років народження надали медичну допомогу на місці.

Унаслідок вибуху у приватному будинку загинули троє людей – двоє чоловіків віком 37 і 75 років та 82-річна жінка.

Що насправді спричинило вибух

І мер Львова, і ДСНС спочатку повідомляли про те, що, за попередньою інформацією, вибух у гаражі приватного будинку на вулиці Княгині Ольги трапився через витік газу. Однак фахівці з львівської філії, які вже через лічені хвилини після повідомлення про аварію, обстежували місце події, заявили, що не виявили витік газу в радіусі 50 метрів. Газовики наголосили, що наразі рано робити висновки про те, що саме стало причиною трагедії, однак доказів того, що це був витік газу немає.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.