Авария случилась во вторник, 19 декабря, в селе Вестовая Калушской территориальной общины. ДТП произошло с участием грузовика и легковушки.

Читайте также Все пассажиры – украинцы: в МИДе рассказали детали ДТП с украинским автобусом в Словакии

Что известно о ДТП в Ивано-Франковской области

В результате столкновения с легковым автомобилем КамАЗ едва не вылетел с моста. Часть грузовика повисла на высоте над водой.

В кабине грузовика находилась женщина. Она не могла самостоятельно выбраться из машины.

Последствия аварии в Ивано-Франковской области / Фото ГСЧС

Сотрудники ГСЧС спасли эту женщину. Спасатели применили автолестницу.

К счастью, в результате этой аварии погибших и пострадавших нет. Медики осмотрели женщину после ее спасения.

ДТП в других частях Украины