Авария случилась во вторник, 19 декабря, в селе Вестовая Калушской территориальной общины. ДТП произошло с участием грузовика и легковушки.
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Что известно о ДТП в Ивано-Франковской области
В результате столкновения с легковым автомобилем КамАЗ едва не вылетел с моста. Часть грузовика повисла на высоте над водой.
В кабине грузовика находилась женщина. Она не могла самостоятельно выбраться из машины.
Последствия аварии в Ивано-Франковской области / Фото ГСЧС
Сотрудники ГСЧС спасли эту женщину. Спасатели применили автолестницу.
К счастью, в результате этой аварии погибших и пострадавших нет. Медики осмотрели женщину после ее спасения.
ДТП в других частях Украины
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- Напомним, во Львовской области на автодороге "Киев – Чоп" водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате погибли 3 военных и 1 гражданский.